Історичний день у парламенті: Парубій запевнив, що Рада сьогодні розгляне зміни до Конституції щодо правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Верховної Ради.

"Сьогодні на нас чекає, без перебільшення, історичний день. День, коли ми будемо ухвалювати зміни до Конституції у частині судочинства та судоустрою", - сказав спікер.

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Він назвав це справою національної безпеки і зауважив, що сьогодні є шанс змінити низький рівень довіри українців до судів.

У свою чергу голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заявив, що у Верховній Раді України є 300 голосів для голосування за зміни до Конституції в частині правосуддя.

Він сказав, що 300 голосів народних депутатів "є".

За словами Бурбака, зокрема фракція "Народного фронту" голосуватиме і за законопроект про судоустрій і статус суддів, і за зміни до Конституції в частині правосуддя.