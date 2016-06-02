Турчинов оприлюднив втрати Нацгвардії за час проведення АТО
11:27, 02 червня 2016Політика
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За час проведення антитерористичної операції загинуло 177 бійців Національної гвардії України і 737 було поранено.
За час проведення АТО загинуло 177 бійців Нацгвардії, заявив Турчинов / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олександр Турчинов сказав під час вручення бойового прапору четвертій оперативній бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.
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«Саме гвардійці першими зустріли ворога і першими зупинили його просування на захід. Ми заплатили за це дуже високу ціну - 177 гвардійців загинуло, 737 отримали поранення», - наголосив Турчинов.
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