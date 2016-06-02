Турчинов оприлюднив втрати Нацгвардії за час проведення АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олександр Турчинов сказав під час вручення бойового прапору четвертій оперативній бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.

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«Саме гвардійці першими зустріли ворога і першими зупинили його просування на захід. Ми заплатили за це дуже високу ціну - 177 гвардійців загинуло, 737 отримали поранення», - наголосив Турчинов.