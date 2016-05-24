Турчинов: За добу на Донбасі загинули 7 українських військових

12:31, 24 травня 2016
Війна
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За останню добу в зоні АТО загинули 7 українських військовослужбовців, ще 9 зазнали поранень.

Сили АТО понесли найбільшу кількість втрат за останній рік / Фото УНІАН

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

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"Тільки за останню добу в результаті обстрілів семеро українських військовослужбовців загинули, дев‘ятеро отримали поранення", - сказав секретар РНБО, підкресливши, що це найбільша кількість втрат за останній рік.

"Відповідальність за ці криваві провокації несе військово-політичне керівництво РФ, яке системно та послідовно торпедує мирний шлях розв'язання конфлікту і звільнення окупованих територій", - наголосив він.

У свою чергу речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу зазначив, що такі "надзвичайно важкі втрати українські війська понесли по всіх трьох напрямках".

"Це сталось внаслідок обстрілів, а також є випадки підриву наших бійців на вибухових пристроях", - додав він.

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