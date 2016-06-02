Рада розглядає президентський проект змін до Конституції в частині правосуддя
12:11, 02 червня 2016Політика
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Верховна Рада України розпочала розгляд проекту змін до Конституції в частині правосуддя.
Раніше Рада включила до сьогоднішнього порядку денного і почала розгляд законопроекту про зміни до Конституції в частині правосуддя.
Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного проголосували 226 із 386 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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Крім того, парламент ухвалив рішення працювати без перерви, передбаченої регламентом з 12.00 до 12.30.
За дане рішення проголосували 247 із 379 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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