Рада розглядає президентський проект змін до Конституції в частині правосуддя

Раніше Рада включила до сьогоднішнього порядку денного і почала розгляд законопроекту про зміни до Конституції в частині правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного проголосували 226 із 386 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Крім того, парламент ухвалив рішення працювати без перерви, передбаченої регламентом з 12.00 до 12.30.

За дане рішення проголосували 247 із 379 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.