Савченко прокоментувала повідомлення про її можливу участь у переговорах в Мінську

Звідкись пішли посили, що я поїду до Мінська, розповіла вона в інтерв'ю газеті "День".

"Але Мінськими домовленостями займаються державні апарати лідерів чотирьох країн. Поки що я не в апараті Президента України", - заявила депутат.

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Крім того, Савченко запевнила, що якщо їй скажуть, вона готова туди їхати, щоб подивитися, як вони відбуваються, якщо буде можливість, ефективно на щось вплинути.

"Але поки не було жодної офіційної пропозиції, тому я не хочу роздувати ці "фейки" та витрачати на це час", - підсумувала народний депутат.

Нагадаємо, 1 червня журналіст Валерій Калиновський в ефірі одного з українських каналів заявив, що у той день очікується приїзд до Мінська народного депутата Надії Савченко.