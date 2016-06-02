У "Народному фронті" вважають, що Єфремов має сидіти у в'язниці

Народний депутат Сергій Висоцький заявив, що Ландік повинен невідкладно передати відповідні документи та факти до Генеральної прокуратури України для відкриття кримінального провадження.

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"Якщо Володимир Ландік має достовірні факти про такі дії Єфремова, він повинен обов’язково передати їх до Генеральної прокуратури. Я особисто, як народний депутат, готовий передати ці матеріали Генеральному прокурору, якщо пан Ландік не може до нього потрапити, у чому я зовсім не впевнений", - заявив Висоцький.

"Єфремов має сидіти - ось наша позиція! Всі докази говорять про те, що саме він був одним зі співорганізаторів "руської весни" у Луганську, що саме його люди керували цим процесом, що саме на базі його мережі, зокрема політичної, будувалися перші "осередки" так званої "ЛНР". Ці люди повинні сидіти, а не гуляти по Києву та спокійно їсти шашлики", - наголосив Висоцький.