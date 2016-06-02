Парубій розповів про запропоновану ним систему виборів за відкритими списками

"Що ми маємо сьогодні? Половина депутатів проходить за мажоритарною системою, інша половина - за закритими списками. Вважаю і перше, і друге неприйнятним", - сказав Парубій в інтерв'ю журналу "Новое время".

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"Що передбачає система відкритих списків, запропонована мною і експертами? У кожному окрузі партія буде висувати не одного, а певна кількість кандидатів - умовно 5-10. Виборець буде голосувати за партію і одночасно вибирати, хто із запропонованих кандидатів від партії повинен представляти їх округ. Після загального підрахунку голосів за партію в парламент пройдуть саме ті, хто взяв більше всього голосів. Приблизно така система працює в Польщі", - пояснив Парубій.

"Мажоритарні округи скасовуються. Політична структуризація в будь-якій європейській країні базується на політичних партіях. Те, що ми недостатньо ефективно цим інструментом користуємося, - не означає, що він поганий. Політична партія є інструментом, який дає можливість людям з певною системою поглядів йти на вибори, отримувати свою квоту на представництво у владі і впливати на прийняття рішень. Іншого механізму немає", - вважає спікер.

Як повідомляв УНІАН, також Парубій пропонує в рамках реформи парламенту дозволити громадянам відвідувати засідання українського парламенту.