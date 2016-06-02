Парубій пропонує відкрити доступ в Раду "для всіх"

Про це він заявив в інтерв'ю nv.ua.

"Буду пропонувати, щоб в український парламент відкрили доступ для всіх, як це прийнято в багатьох європейських країнах", - зазначив він.

Читайте такожДепутати відклали прийняття закону про відкритість інформації щодо діяльності ВР

Як повідомляв УНІАН, Парубій пропонує проводити замість двох пленарних тижнів на місяць три, а також ввести окремий день уряду і ввести раду комітетів.

Повне інтерв'ю з головою ВР читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".