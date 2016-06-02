Парубій пропонує відкрити доступ в Раду "для всіх"
12:02, 02 червня 2016Політика
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пропонує в рамках реформи парламенту дозволити громадянам відвідувати засідання українського парламенту.
Парубій пропонує відкрити людям доступ до парламенту / УНІАН
Про це він заявив в інтерв'ю nv.ua.
"Буду пропонувати, щоб в український парламент відкрили доступ для всіх, як це прийнято в багатьох європейських країнах", - зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, Парубій пропонує проводити замість двох пленарних тижнів на місяць три, а також ввести окремий день уряду і ввести раду комітетів.
Повне інтерв'ю з головою ВР читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".
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