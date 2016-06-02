Порошенко і Яценюк прибули до Ради (фото)

Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та члени уряду прибули на засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, також на засідання парламенту прибув колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який розмістився в судовій ложі поруч із представником президента в Кабміні Віталієм Ковальчуком. Читайте такожРада розглядає проект змін до Конституції в частині правосуддя

Раніше 2 червня Верховна Рада України ухвалила президентський Закон "Про судоустрій і статус суддів" (№4734).

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