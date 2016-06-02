Екс-регіонал Ландік дав свідчення проти Єфремова

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Лариса Сарган, прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка.

"Володимир Ландік прибув сьогодні до Генеральної прокуратури України, де дав свідчення Генеральному прокурору Юрію Луценку у присутності слідчого ГСУ спецрозслідувань", - йдеться у її повідомленні.

Читайте такожУ "Народному фронті" вважають, що Єфремов має сидіти у в'язниці

За словами Сарган, свідчення надані добровільно в рамках розслідування кримінального провадження щодо колишніх високопосадовців, зокрема екс-керівника фракції ПР Олександра Єфремова.

Крім того, Ландік підписав зобов’язання щодо нерозголошення матеріалів слідства.

Нагадаємо, 1 червня Ландік заявив, що екс-голова фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді та екс-губернатор Луганщини Олександр Єфремов фальсифікував вибори в області й домовлявся здати Луганськ Росії.