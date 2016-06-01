Захоплення Луганська російськими військами погоджував Єфремов - екс-регіонал Ландік

Про це в інтерв'ю Online.ua заявив колишній регіонал Володимир Ландік.

"Я кілька разів був у Турчинова, Авакова, розповідав про те, як Єфремов фальсифікував вибори на Луганщині, як домовився здати Луганськ Росії. Але їм це не цікаво", - стверджує він.

Ландік розповів, що в лютому 2014-го року в Луганську був сходняк, куди приїхали брат Королевської (Костянтин Королевський, - колишній заступник міністра регіонального розвитку Російської Федерації — Ред.) і Сергій Глазьєв, радник Путіна.

"Вони зустрілися з Єфремовим і домовилися, як ділити активи після повалення української влади у Луганську. Єфремову сказали: "Нам не потрібен Луганськ, Донецьк — тут ви будете керувати!" - згадує події колишній регіонал.

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Тоді, за його словами, все розподілили: кому з місцевих бізнесменів дістануться шахти, кому сєвєродонецький "Азот". У Луганську — кому універмаги, кому — ринки. І Єфремов, як стверджує Ландік, під гарантії Путіна пообіцяв цей "перерозподіл" своєму оточенню.

За словами екс-регіонала, цю інформацію він озвучував в СБУ, вони просили її не розголошувати: не давати прізвища, не розповідати про це.

Ландік розповів, що після захоплення Луганська росіяни обдурили Єфремова. "Коли в Луганськ зайшов Путін, він кинув Єфремова. Зайшла російська блатота і наша злидота, будь ласка: "Грабуйте! Вбивайте!" І у тих, хто повірив Єфремову, все відібрали, все порізали на металобрухт. А у Путіна просте виправдання: "Українська армія не пустила нас на Київ, от я і не виконав обіцянку — форс-мажор!", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня начальник Управління спецрозслідування Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що кримінальне провадження щодо Єфремова щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі закрито, оскільки судова експертиза не побачила в його висловлюваннях закликів до розпалювання ворожнечі.

Щодо Єфремова відкрито ще два провадження: за фактом фальсифікації результатів голосування у Верховній Раді за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року і за зловживання владою або службовим становищем при закупівлі державним підприємством "Луганськвугілля" надання послуг з монтажу шахтного устаткування і низьковольтної апаратури.