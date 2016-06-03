В ООН наголосили, що на Донбасі не може бути виборів за відсутності безпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві під час представлення 14-ї доповіді про ситуацію з правами людини в Україні.

"Я, безсумнівно, вважаю, що це є важливою передумовою. Без безпекового середовища, яке дозволяє усім почуватися захищеним…, не може бути будь-яких виборів", - наголосив Шимонович, відповідаючи на запитання про можливість проведення місцевих виборів в окремих районах Донбасу за відсутності умов для людської безпеки.

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Водночас він заявив, що до повноважень Управління Верховного комісара ООН з прав людини не відноситься питання щодо ведення переговорів або якоїсь роботи стосовно проведення виборів.

Шимонович наголосив, що у першу чергу залучені сторони повинні самі вести переговори щодо цього питання.

Також він зауважив, що для виборів, аби вони розглядалися вільними та справедливими, першочергово необхідно мати свободу на висловлювання альтернативних точок зору, свободу для діяльності засобів масової інформації, свободу зібрань.

"Я вважаю, що дуже важливо, щоб ці громадянські і політичні права були впроваджені на контрольованих озброєними групами районах", - підкреслив Шимонович.