У Росії раптово помер тимчасовий повірений у справах РФ в Україні

У Москві раптово помер тимчасовий повірений у справах Росії в Україні Андрій Воробйов, передає ТСН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

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"30 травня 2016 року раптово помер радник-посланник посольства РФ в Україні, надзвичайний і повноважний посланник 2 класу Андрій Володимирович Воробйов", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому 2014 року МЗС РФ викликало до Москви російського посла в Києві Михайла Зурабова, після чого Воробйов став тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні.