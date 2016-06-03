З'їзд БПП визначив 7 кандидатів на довибори до Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, у 23-му окрузі (Волинська область) від партії балотуватиметься учасник АТО - директор ТОВ “Енергетична група” Юрій Кулачик.

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В окрузі № 27 (Дніпропетровська область) балотуватиметься головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова” Сергій Риженко.

В окрузі № 85 (Івано-Франківська область) - міський голова Рогатина Сергій Насалик (брат Ігоря Насалика - УНІАН).

У 114-му окрузі (Луганська область) балотуватиметься волонтер, керівник територіальної організації партії в регіоні Денис Денищенко, в окрузі № 151 (Полтавська область) - заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий, в окрузі № 183 (Херсонська область) - голова Херсонської обласної ради Андрій Путілов, в окрузі № 206 (Чернігівська область) - громадський активіст Сергій Гарус.

Також з'їзд ухвалив рішення про участь партії у позачергових виборах депутатів Коцюбинської селищної ради Київської області.