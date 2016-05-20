ЦВК призначила на 17 липня вибори депутатів Ради в округах №114 та №183

Як повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату комісії, відповідне рішення було ухвалене під час чергового засідання ЦВК.

Зазначається, що ЦВК також звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо збільшення видатків держбюджету на 2016 рік за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України".

Рішення прийнято у зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутатів Юрія Гарбуза та Андрія Гордєєва, обраних відповідно в округах №114 (Луганська область) та №183 (Херсонська область).

При цьому взято до відома, що виборчий процес вказаних виборів починається з дня, наступного після дня опублікування цієї постанови.

Окрім того, ЦВК звернулася до Луганської обласної адміністрації щодо надання їй висновку стосовно можливості організації та підготовки відповідно до закону проведення проміжних виборів депутата Ради на окремих виборчих дільницях округу №114.

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Таким чином, 17 липня 2016 року проміжні вибори народних депутатів України відбудуться в 7 одномандатних виборчих округах: №23 (Волинська область), №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №114 (Луганська область), №151 (Полтавська область), №183 (Херсонська область), №206 (Чернігівська область).

Висування кандидатів у народні депутати України в округах №23, 27, 85, 151 та 206 розпочалося 19 травня 2016 року, а в округах №114 та №183 розпочнеться з 22 травня.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко наприкінці квітня призначив Гордєєва головою Херсонської ОДА, а Гарбуза - Луганської ОДА.