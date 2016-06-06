У Росії переконують, що країна вже "майже не відчуває" впливу санкцій

Про це він заявив в інтервʼю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає "ЄвроПравда".

За словами Улюкаєва, санкції проти РФ не мали серйозних макроекономічних наслідків длля економіки РФ.

"Ми незадоволені санкціями, але у них немає серйозних макроекономічних наслідків. Тим не менше ключовим поняттям в бізнесі є довіра. Як ми можемо торгувати один з одним, якщо ми не довіряємо один одному?" – зазначив міністр.

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За його словами, санкції мали негативний вплив на доступ російських компаній до міжнародних ринків капіталу.

Також Улюкаєв вкотре наголосив, що російська економіка минула найнижчу точку падіння.

"Ми подолали найнижчу точку спаду. Це було в середині 2015 р. з мінус 4,5 відсотка. Відтоді ситуація поліпшується кожен місяць. Протягом року спад становив 3,7%. Падіння у квітні становитиме приблизно 0,7%. Але, я думаю, що ми вийдемо на нуль у серпні. Ми спостерігаємо дуже повільну, але позитивну динаміку", – зазначив Улюкаєв відповідаючи на питання щодо сучасного стану російської економіки.

Раніше УНІАН повідомляв, що у канцлера Федеративної республіки Німеччина Ангели Меркель не бачать підстав для скасування санкцій проти Росії.