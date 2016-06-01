У Меркель не бачать підстав для скасування санкцій проти Росії - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прес-секретаря голови уряду ФРН Крістіане Віртц.

"Я можу тільки сказати вам, що канцлер веде розмови з міністром закордонних справ і що обидва згодні з тим, що Мінський процес потрібно продовжувати, і канцлер на даний час взагалі не бачить підстав для скасування санкцій", - сказала Віртц.

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Раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що деякі країни Європейскього Союзу скептичні щодо продовження санкцій проти РФ. За його словами, незрозуміло, чи всі 28 країн вирішать продовжити дію санкцій проти Росії.

Водночас, речник Штайнмаєра потім додав, що слова очільника німецького МЗС суперечили урядовій позиції щодо кризи в Україні та суперечили підсумковій декларації лідерів "Великої сімки", яку вони нещодавно ухвалили на саміті у Японії.

Як повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник, в Берліні сьогодні перебуває з візитом міністр закордонних справ України Павло Клімкін. "У Берліні стартувала зустріч Клімкіна з його німецьким візаві Штайнмаєром", - повідомив Мельник.

Раніше іноземні ЗМІ стверджували, що у ФРН розглядають можливість послаблення санкцій проти Росії в обмін на співпрацю Москви при проведенні місцевих виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу.

За підсумками саміту в Ісе-Шімі у Японії лідери країн "Великої сімки" запевнили, що готові посилити санкції проти РФ, в разі необхідності, через її дії в Україні.