Савченко назвала шляхи вирішення конфлікту на Донбасі, готова на прямі переговори з "ДНР/ЛНР" (аудіо)

Про це вона заявила в ефірі "Радіо Ера".

Говорячи про шляхи вирішення конфлікту на Донбасі, депутат виокремила такі пункти: продовжити санкції проти Росії, "бо ця країна ще досі не зрозуміла, що їй треба піти зі сходу України"; вийти на прямий зв'язок з "Л/ДНР" без Мінського процесу, без третьої і четвертої сторони.

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Савченко стверджує, що готова особисто проводити переговори з ватажками "ДНР" та "ЛНР" як з "народними депутатами".

"Пан Захарченко і пан Плотницкий можуть позиціонуватися за повноваженнями - нехай позиціонуються як народні депутати від "ДНР" та "ЛНР". Я готова з ними говорити", - сказала нардеп.

Нагадаємо, 6 червня народний депутат Надія Савченко побувала в районі проведення антитерористичної операції.