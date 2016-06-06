Савченко побувала в зоні АТО: зустрілася з товаришами зі служби та сіла за штурвал вертольота (фоторепортаж)

10:36, 06 червня 2016
Суспільство
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Народний депутат Надія Савченко побувала в районі проведення антитерористичної операції.

facebook.com/ato.news

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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"Нічний приїзд до району проведення АТО Героя України Надії Савченко став для всіх справжньою несподіванкою. Проте народному депутату України вдалося плідно поспілкуватися з багатьма військовими, зустрітися з колишніми товаришами по службі та сісти за штурвал бойового вертольота", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після повернення з РФ Савченко заявила, что готова повернутись на поле бою за Україну.

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