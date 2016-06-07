Клімкін очікує, що вже восени українці поїдуть до Європи без віз

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

"Політичне рішення щодо запровадження безвізового режиму у нас є. Європейська комісія чітко сказала, що Україна виконала свої зобов'язання. Але в Євросоюзі є побоювання, що безвізовий режим, не з Україною, відомо, що разом з нами розглядається безвізовий режим разом з іншими державами, може призвести до збільшення міграційних ризиків", - повідомив міністр.

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Також він додав, що Європейський союз погодив спеціальний механізм, і, як тільки він буде погоджений європейським парламентом, буде відкритий шлях для розгляду безвізового режиму.

"Я дуже сподіваюсь, що рішення буде не тільки прийнято. А й імплементоване цього року - жовтень, чи то буде вересень. Це питання до того як взаємодіє європейський парламент і європейська рада. Я хочу вас запевнити, жодних політичних застережень у них немає", - запевнив дипломат.