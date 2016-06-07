Євродепутати рекомендують не розглядати безвізовий режим для Грузії і України в одному пакеті

Про це заявили у Комітеті закордонних справ Європарламенту під час дискусії з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, передає Грузія Online з посиланням на сайт європейської інституції.

На думку європарламентарів, Грузія виконала всі вимоги Євросоюзу щодо лібералізації візового режиму, тому вона заслуговує отримати безвізовий режим як можна швидше.

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"Грузія чітко висловлює євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення, бачення, якого дотримуються різні політичні партії", - підкреслив Маргвелашвілі під час дебатів по російсько-грузинських відносинах.

Він запевнив Комітет у закордонних справах Європарламенту, що його країна проводить реформи, пов'язані з виконанням Угоди про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня посли ЄС в Брюсселі обговорили надання безвізового режиму Грузії, проте не ухвалили ніякого рішення через побоювання нових хвиль міграції. Європейські дипломати відзначили, що Туреччині, Україні та Косово також слід очікувати затримок з введенням безвізового режиму з ЄС з цієї ж причини.

Тим часом, 3 червня під час великої прес-конференції президент Петро Порошенко впевнено заявив, що Україна в цьому році отримає безвізовий режим з Євросоюзом. За словами президента, Україна виконала всі вимоги Плану дій з візової лібералізації з ЄС.