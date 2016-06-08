Влада України повинна діями довести бажання боротися з корупцією - Transparency International

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав голова правління Transparency International Global Хосе Карлос Угас Санчес-Морено.

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“За час нашої роботи ми розмовляли з багатьма лідерами країн, і всі висловлювали свою готовність щодо боротьби з корупцією, проте багато разів після таких зустрічей ми розуміли, що вони самі корумповані і нічого не роблять у цьому напрямку. Тому єдиний спосіб дізнатися, що вони говорять правду і що стан справ буде змінено, полягає у діях. Це саме те, чого ми вимагаємо робити від влади. Закони - це добре, слова – це добре, але ми повинні побачити їх у дії, посилення цих заходів у реальності”, - наголосив Угас, відповідаючи на запитання, як він оцінює запевнення представників влади України, що вони будуть боротися з корупцією, і чи впевнений він у тому, що влада виконає ці обіцянки.

Угас привітав створення в Україні Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства із запобігання корупції та ухвалення низки антикорупційних законів.

“Тим не менше, це є тільки гарним початком. Якщо це не буде впроваджуватися, тоді всі ці заходи будуть даремними у боротьбі з корупцією”, - заявив Угас.

За його словами, минуло два роки, але спостерігається дуже незначний результат.

“Тому ми дуже сподіваємося, що органи влади докладуть додаткових зусиль, і політична воля буде спрямована на боротьбу з корупцією, щоб сподівання людей здійснилися”, - заявив Угас.