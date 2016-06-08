Для повернення вкрадених Януковичем грошей, потрібні рішення українських судів - Transparency International

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Він наголосив, що повернення вкрадених коштів – це справа не місяців, чи навіть року, а це дуже великий і тривалий процес, у якому справді потрібна ефективна діяльність як нових антикорупційних структур, так і Генеральної прокуратури, яка відповідає за підготовку подання в суд справ щодо фігурантів режиму Януковича, так і представлення інтересів держави у судах.

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“Ми зараз маємо достатньо складну ситуацію, бо лише за умови наявності вироків в Україні ми зможемо активізувати нашу міжнародну позицію. Першим кроком для того, щоб міжнародні суди почали працювати по Януковичу і його партнерах по розграбуванню держави, нам потрібні вироки в Україні, нам потрібна конфіскація їхнього майна в Україні”, - наголосив Юрчишин.

За його словами, що б не говорили представники української влади, всі механізми для цього вже створені.

Також Юрчишин зауважив, що “атаки на нові антикорупційні структури і нові антикорупційні механізми будуть проводитися постійно”.

Він заявив, що на шляху ефективної боротьби з корупцією є дуже багато перепон, і перша проблема – слабка політична воля.

“Суспільство очікує не розмов, а конкретних результатів. В антикорупції це дуже прості результати – це кількість посаджених топ-посадовців і кошти, які повернуті в результаті цих процесів у бюджет України”, - наголосив Юрчишин.

З цієї причини, сказав він, Transparency International бачить своє завдання в максимальному експертному супроводі роботи як правоохоронних органів, так і законодавчих і виконавчих гілок влади в Україні у тому, щоб боротьба була ефективною.

Представники Transparency International повідомили, що провели зустрічі з президентом України Петром Порошенком та генеральним прокурором Юрієм Луценком.

За їхніми словами, глава держави висловив прохання максимально посприяти у поверненні активів Януковича в Україну.

“Чому потрібне таке сприяння? Тому що, насправді, спрут Януковича фактично дуже подібний до мафіозних утворень, з якими колись боролись в Італії та в країнах Латинської Америки, він пустив свої щупальця не лише в Україні. Кошти, які вкрадені у нас з вами, в результаті відмивання опинилися у розвинутих країнах”, - пояснив Юрчишин.

Він нагадав, що частина з цих коштів заморожена. “Але, зважаючи на злочинну неактивність української влади, ми маємо всі шанси втратити ці кошти, і лише активна позиція нового генерального прокурора, яку він обіцяв і має довести власною діяльністю, всієї команди влади із залученням як українських експертів, так і міжнародних експертів, і постійна комунікація у цьому процесі за допомогою вас із суспільством, може забезпечити повернення цих коштів”, - вважає Юрчишин.