"На все інше чекають": У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій є лише керівництво

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі під час публічних дебатів «Майбутнє Криму: чи можлива реінтеграція? Як і коли?».

За його словами, в міністерстві «сформовано тільки керівництво, а все інше - ми чекаємо, коли буде погоджено положення про міністерство, а після цього буде розроблена штатна структура». Як сказав Куркчі, нині працює «той персонал, який був в агентстві по Донбасу, і в тому приміщенні, де воно розташовувалося».

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Він зауважив, що міністерство запрацює тоді, коли «буде прийняте положення, коли буде погоджена бюджетна строка».

Куркчі наголосив, що «до цього часу питання Криму турбує тільки людей із Криму».

За його словами, на жаль, «державна машина не запрацювала» так, щоб питання повернення Криму до складу України стало стратегічним завданням всієї країни.

Куркчі додав, що якщо впродовж двох років питання повернення Криму не стане стратегічним, то, «на жаль, ми можемо вже не знайти ні ресурсів, ні союзників для того, щоб це питання повернути в порядок денний, а не те щоб його вирішувати».