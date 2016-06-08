Соціолог розповів, скільки українців згодні на "російський Крим"

Про це повідомив аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Руслан Кермач під час публічних дебатів: «Майбутнє Криму: чи можлива реінтеграція? Як і коли?», опираючись на результати опитування, проведеного в травні 2016 року.

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Він зазначив, що лише 12% опитаних підтримують ідею незалежного статусу Криму і лише 7% готові погодитися на те, щоб Крим і надалі входив до складу Росії.

За його словами, 54% українців вірять в те, що повернення території нині окупованого Криму під українську юрисдикцію є реально можливим.

«При цьому в регіональному розрізі такої оптимістичної думки дотримується абсолютна більшість мешканців, в першу чергу, західного і центрального регіонів , тоді як на сході, півдні і Донбасі таких теж більшість, але не абсолютна, а тільки відносна – 40% - на сході, 46% - на півдні і 45% -на Донбасі»,- наголосив аналітик.

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За його даними, на думку більшості опитаних в Україні громадян, реінтеграція є можлива, однак «розбіжності та певні розділення починають проявлятися в частині запитань: як, коли і за яких умов?».

Експерт зауважив, що серед тих, хто вірить у можливість повернення Криму в майбутньому, більшість - 32% - вважають, що це має статися лише в довгостроковій перспективі, а не найближчим часом. 39% опитаних громадян переконані в необхідності активно просувати саме зараз питання про повернення Криму, тоді як 31% опитаних вважають, що загалом це питання важливе, але зараз не є на часі. На думку 16% респондентів, взагалі не варто порушувати це питання.

Аналітик зазначив, що серед тих громадян, хто вірить у повернення Криму, 35% найбільше сподівань покладають, передусім, на успішне проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні.

Кермач наголосив, що опитані експерти в рамках окремого експертного опитування, не дали однозначної відповіді на те, коли, на їхню думку, ця реінтеграція Криму може бути реалізована. Але вони скоріше схиляються того, що реінтеграція можлива або в середньостроковій перспективі, тобто 4-5 років, або вже в довгостроковій - 6 років або більше.

Крім того, він повідомив, що не обов’язковим, на думку 47% опитаного населення України є винесення питання про майбутній статус вже інтегрованого Криму на всеукраїнський референдум.

«Громадська думка схиляється до того, що це питання мають скоріше вирішувати самі жителі Криму»,- додав він.

Кермач констатував, що немає в громадській думці єдності стосовно питання можливого фінансованого забезпечення Криму після його повернення до складу України: 41% опитаних готові підтримувати і надалі фінансування Криму, тоді як 43% схиляються до тієї думки, що Крим повинен самостійно вирішувати свої фінансові питання без прив’язки до Києва.

При цьому аналітик підкреслив, що загалом громадяни України не ставлять під сумнів питання приналежності Криму – «для них це беззаперечно територія України».

Опитування проводилося з 11 по 16 травня 2016 року. В ньому взяли участь 2016 респондентів з усіх регіонів України за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.