Порошенко призначив в.о. глави Служби зовнішньої розвідки

Президент Петро Порошенко доручив тимчасово виконувати обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки першому заступнику голови цього відомства Ігорю Разінкову.

Про це свідчить указ президента №244/2016 "Про тимчасове виконання обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки України". "Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Разінкову Ігорю Прокоповичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі. Читайте такожНачальник Генштабу ЗСУ Муженко в НАТО говоритиме про зброю для УкраїниНагадаємо, 29 квітня Порошенко звільнив Віктора Гвоздя з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

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