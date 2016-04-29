Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Гвоздя

Президент Петро Порошенко звільнив Віктора Гвоздя з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

Про це йдеться в указі глави держави №193 від 29 квітня. Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2014 року тодішній в.о. президента України Олександр Турчинов призначив Гвоздя головою Служби зовнішньої розвідки. Читайте такожГолова служби зовнішньої розвідки збудував розкішний маєток під Києвом (відео)

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