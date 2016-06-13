Петренко: 20% українських суддів відмовляються від переатестації

Про це 13 червня під час відкриття шведсько-українського бізнес-форуму заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає РБК-Україна.

"Близько 20% суддів відмовляються йти на переатестацію в силу того, що вони не можуть підтвердити свій майновий стан або не можуть підтвердити свій професійний стан", - заявив Петренко.

Він зазначив, що майже половина з тих суддів, які погодилися на переатестацію, також не проходять її через недостатній професійний рівень або неможливість підтвердження майнового стану.

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За словами міністра, модель судової реформи, яка закладена в законі про судоустрій і статус суддів, передбачає, що заробітні плати не будуть підняті всім суддям одномоментно.

"Судді, які будуть набиратися в нову систему судів через публічний конкурс, будуть мотивуватися гідною заробітною платою", - зазначив Петренко.

Міністр додав, що кандидати на посаду судді повинні будуть подавати три декларації, одна з яка буде стосуватися майнового стану родичів, з якими може бути потенційний конфлікт інтересів, в тому числі і тих осіб, які займають державні посади.