Мертві і судді сорому не мають

Дива прогнозовано не сталося. Сьогодні Конституційний суд у відповідь на звернення Верховного суду визнав, що обмеження суддівської пенсії 10 740 гривнями є неконституційним.

Таким чином суддівська пенсія віднині не має максимальних меж взагалі, як це було до червня минулого року, коли парламент запровадив обмеження. А з врахуванням того, що зарплата суддів згідно з новоприйнятим законом «Про судоустрій і статус суддів» тепер складатиме до 300 тис грн, то ми - платники податків – викидатимемо щомісячно зі своїх кишень від 50 до 270 тис грн на кожного суддю-пенсіонера.

Але цинізм цього рішення навіть не в тому, що пенсії, яка майже вдесятеро перевищує середню по країні, суддям виявилося замало. Зрештою відставних «трудяг» у мантіях не так багато – близько 10 000, народ на них виробить, щоб вони смачно їли і солодко спали.

Зарплата суддів згідно з новоприйнятим законом «Про судоустрій і статус суддів» тепер складатиме до 300 тисяч

Фарисейство наглядачів за конституційними правами громадян - у подвійних стандартах.

Декілька років тому, ще за Януковича-президента, Конституційний суд визнав, що обмеження чорнобильських пенсій цілком конституційне, бо, бачте, у країні немає грошей, і тому уряд в праві обмежувати соцвиплати, виходячи з можливостей Держбюджету.

А ось коли мова зайшла про власну п’яту точку – риторика змінилася. Констиуційні судді у своєму рішенні наполягали, що обмеження пенсії для відставного судді негативно вплине на суддів діючих, порушить принцип незалежності судової гілки влади. А ще – що права судді є гарантованими Основним законом, а тому – священні і непорушні. Як кажуть – «і нехай весь світ зачекає».

У боротьбі за «нажитоє нєпосільним трудом» КСУ, як кажуть, пустився берега. У рішенні міститься фактично заборона Верховній Раді повторно обмежувати пенсії суддям. Більше того, судді Конституційного суду чи не вперше після сумнозвісного рішення від 2010 р, коли надали Януковичу, скасовані парламентом повноваження, також повернули дію старих пенсійних норм, щоб «ображені» їхні колеги-пенсіонери вже буквально від сьогодні змогли судитися за недоотримані пенсійні гроші.

Ні, ми не пропагуємо ідеї Шарікова «взять все и поделить». Безумовно, судді повинні мати достойну заробітну плату, щоб не заглядати в руки потенційних благодійників, що прийшли до суду за справедливістю.

Але ж варто мати почуття міри і сором. Тим більше у бідній країні, яка бідністю своєю «зобов’язана» чи не в першу чергу тим же суддям.

До того ж величезна, в десятки разів, різниця між пенсіями простих смертних і «обраних» - це дикість в умовах солідарної пенсійної системи. І це стосується не лише суддів, але й інших категорій «государєвих людей». Адже у відсотковому вимірі всі платять приблизно однакові суми до Пенсійного фонду, а завершивши кар’єру, вчитель чи робітник може розраховувати лише на 40% від заробітної плати, обрані 80 – 90%.

Безумовно, судді повинні мати достойну заробітну плату

Питання ж вирішується дуже просто: Хочете пенсію розміром майже як зарплата? Ок! Платіть вдвічі вищі внески до Пенсійного фонду і отримуйте в старості більше. За нинішньої ж системи бідні оплачують безбідну старість обраних.

Дмитро Хилюк