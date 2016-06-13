Допит у НАБУ членів ЦВК: до відомства прийшла Усенко-Чорна, далі - черга за Охендовським та Лукаш

Як передає кореспондент УНІАН, про це після допиту в Національному антикорупційному бюро України сказала журналістам заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.

Вона повідомила, що сьогодні на допиті в НАБУ вона була як свідок, і цей статус після допиту не змінився.

"Відбувся допит у статусі свідка по кримінальному провадженню за фактом наявності так званої “чорної бухгалтерії” Партії регіонів. Я відповіла на всі запитання, але не можу розголошувати зміст допитів через таємницю слідства", - сказала Усенко-Чорна.

За її словами, запитання були загального характеру, пов'язані з виконанням службових обов'язків стосовно контактів з народними депутатами.

Також Усенко-Чорна повідомила, що сьогодні мають бути допитані ще голова ЦВК Михайло Охендовський і секретар комісії Тетяна Лукаш.

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"Наскільки мені відомо, сьогодні мають бути допитані чотири члени комісії із керівного складу - голова комісії, секретар і два заступника голови", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, до НАБУ на допит сьогодні, 13 червня, також приходив заступник голови ЦВК Андрій Магера.