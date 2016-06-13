Заступника голови ЦВК Магеру допитали у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Магера повідомив журналістам після закінчення допиту.

“Ця справа стосується так званих службових злочинів. Мова, очевидно, йде не про 368-му (одержання хабара - УНІАН), а 369-ту статтю (давання хабара - УНІАН) Кримінального кодексу, і стосується відомої справи про так звані “амбарні книги” Партії регіонів”, - сказав Магера.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи запитували його на допиті про можливі зловживання з боку керівництва ЦВК, Магера сказав: “Було широке коло питань стосовно багатьох суб'єктів, але я до кінця не уявляю свою цінність як свідка. Навіть якщо подібні факти мали місце, то зі мною їх ніхто не обговорював. І про якихось осіб чи суми мені нічого невідомо”, - сказав Магера.

Також Магера зазначив, що в ході допиту йшла мова про гроші, які могли брати керівники Центрвиборчкому від Партії регіонів: “Були різні запитання. Якщо ви проаналізуєте матеріали, що з'явилися в пресі, то багато питань торкалися саме цих аспектів та нюансів, які пов'язані з повідомленнями у ЗМІ, і про які дискутує суспільство”.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців, серед яких фігурує і керівник ЦВК Михайло Охендовський.

Сьогодні, 13 червня, в НАБУ викликали Магеру. Також, за даними антикорупційного прокурора Назара Холодницького, викликано на допит і голову ЦВК Охендовського та заступника голови ЦВК Жанну Усенко-Чорну.