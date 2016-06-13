У Раді вимагають звіт голови НАБУ Ситника

Виглядає так, що НАБУ займається продукуванням гучних заяв, а не розслідуванням реальних справ, сказав Гузь у коментарі Gazetа.іа.

За його словами, за півроку роботи НАБУ змогло передати в суд тільки 14 справ, причому половина з них - про суддів невисокого рангу.

"Між тим, суспільство вже измучилось чекати, коли НАБУ займеться корупціонерами з оточення Януковича, які сидять у парламенті. Чи візьметься за хабарників, які проникли в нову владу", - зазначив нардеп.

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"У НАБУ на високих зарплатах працює 500 співробітників, зарплата пана Ситника в травні склала 121 958 грн. На цей рік Верховна Рада виділила на роботу цього органу майже півмільярда гривень. Але керівник НАБУ Артем Ситник тільки розповідає про те, як його відомству заважає ГПУ, або вимагає для бюро нових повноважень кшталт права прослуховувати розмови", - зазначив Гузь.

У зв'язку з цим, зазначає депутат, голова НАБУ Артем Ситник повинен прийти у Верховну Раду і відзвітувати про конкретні результати своєї роботи за півроку.

"Інакше в кінці року запитають не тільки з НАБУ, але і з Верховної Ради, яка виділяє такі засоби на боротьбу з корупцією", - сказав Гузь.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Ситник розповів, що НАБУ на сьогоднішній день розслідує 148 кримінальних проваджень.