ГПУ оприлюднила відео, як екс-керівнику компанії Курченка обрали запобіжний захід

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, 14 червня ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду Києва до підозрюваного Кошеля – «керівника окремої структури злочинної організації В.Януковича СЄПЕК» застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави у розмірі 200 млн грн.

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У Генпрокуратурі нагадали, що вказану особу затримано 12 червня під час спроби перетину державного кордону у Львівській області у пункті пропуску «Краковець» слідчим Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України спільно зі співробітниками Центру спеціальнихх операцій «Альфа» Управління Служби безпеки у Львівській області, групою оперативників Головного управління «К» СБУ та співробітниками прикордонної служби.

Кошель підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос поінформував, що правоохоронці під час спроби виїхати до Польщі затримали Кошеля - одного з бізнес-партнерів Сергія Курченка (компанія СЄПЕК підконтрольна наближеному до Януковича Курченку - УНІАН).

Матіос також зазначив, що у Кошеля знайшли клинок з гравіюванням: "Служба безопасности Президента Российской Федерации".