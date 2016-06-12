Затримано екс-керівника компанії Курченка: під час обшуку знайдено клинок із гравіюванням "Служба безпеки Президента РФ"
Під час обшуків у затриманого при спробі виїзду до Польщі співвласника трастового фонду бізнесмена Сергія Курченка Андрія Кошеля виявили клинок із гравіюванням "Служба безпеки Президента РФ".
Про це на свої сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
«Поводимо обшуки у затриманого при спробі виїзду до Польщі співвласника трастового фонду Курченка такого собі добродія Кошеля. Не питання що ми знайдемо. Питання хто і за що йому вручив оцей клинок, який тільки що знайшли у нього на обшуку?? На ньому просто гравіювання : "Служба безопасности Предидента Российской Федерации", - йдеться у повідомленні.
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Матіос припустив, що «швидше всього просто нізащо таке не пишуть і не вручають. Затриманий жив серед нас весь цей час. Після і під час всіх смертей. Наших українців. Втікав. Зловили».
Кошель є фігурантом кримінальної справи, яка стосується продажу зрідженого газу на спецаукціонах, пише Українська правда.