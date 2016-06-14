"Путін - не Гітлер": Захід переоцінює президента РФ й небезпеку, яку він несе - експерт

Про це він заявив в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Захід переоцінює Путіна і небезпеку, яку він несе. Що б не говорила Хілларі Клінтон, Путін - не Гітлер. Він знає, коли треба зупинитися", - сказав експерт.

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Відповідаючи на питання, які є сценарії розвитку гібридної війни на Донбасі, Мартін ван Кревельд зазначив, що з її початком отримали широке поширення спекуляції щодо того, що Путін збирається зробити. "Говорили, що він захопить Україну, вторгнеться в Балтію, що він буде бомбити всіх, хто стане на його шляху... Нічого з цього не сталося. Частково - тому, що, як я вже сказав, він знає, де зупинитися, частково ж - тому, що Захід, не бажаючи прямого протистояння з Росією, особливо не допомагає Україні", - пояснив історик.

За його словами, цю війну направляє той факт, що значна частина жителів Донбасу є або вважає себе росіянами. "Конфлікт, що вийшов у результаті на Донбасі - не звичайна війна міждержавна і не громадянська війна, а щось середнє", - зазначив Мартін ван Кревельд.

Раніше Кревельд назвав дві причини можливого розпаду Росії: економічна ситуація, яку посилюють західні санкції і падіння цін на нафту. Друга - те, що 30% населення Росії є мусульманами.