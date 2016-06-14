Військовий історик озвучив причини можливого розпаду Росії

Про це він заявив в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Я не здивуюся розпаду Росії. На думку одразу приходять дві причини, перша - економічна ситуація, яку посилюють західні санкції і падіння цін на нафту. Друга - як я вже говорив, 30% населення Росії є мусульманами", - зазначив історик.

Читайте такожПолітолог РФ розповів, в якому році Росію чекатимуть серйозні проблеми

Він припустив, що за допомогою війни в Україні президент Росії Володимир Путін намагається цього уникнути розпаду. "Він знає, що, якщо в Україні не вийде, як йому треба, Росія цілком може повторити долю СРСР", - зазначив Мартін ван Кревельд.

Нагадаємо, раніше російський журналіст Михайло Зигар припустив, які сценарії розвитку подій чекають РФ після смерті її президента Володимира Путіна.