Літак із Солошенком та Афанасьєвим приземлився в аеропорту "Бориспіль", їх одразу повезли до лікарні (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, літак сів на спеціальний майданчик Міністерства оборони, після чого обох українців в супроводі кортежу вивезли до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

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Сьогодні близько 15.00 український літак з Солошенком і Афанасьєвим на борту вилетів з підмосковного аеропорту «Внуково-2» в Україну.

Також сьогодні літак Ан-148 авіакомпанії «Россия» здійснив посадку у вантажному аеропорту «Антонов» у Гостомелі. Раніше цей Ан-148 забирав засуджених в Україні російських спецпризначенців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, яких обміняли на українську льотчицю Надію Савченко.

Радник голови СБУ Юрій Тандит заявив, що Афанасьєва і Солошенка обміняли на двох громадян Росії, які мають стосунок до «одеських подій».