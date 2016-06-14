У СБУ розповіли, на кого обміняли Солошенка й Афанасьєва

Про це УНІАН повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Наразі не можу не сказати, що наших громадян обміняно за формулою "2 на 2" - на двох осіб, які мають відношення до одеський подій", - сказав Тандіт.

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Як повідомляв УНІАН, Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув`язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

10 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про підготовчу роботу для обміну засуджених у РФ Солошенка і Афанасьєва.

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За даними ЗМІ, одним з фігурантів обміну українців є якась одеситка. Швидше за все, йдеться про осіб, які є обвинуваченими у справі про події 2 травня 2014 року в Одесі.

Крім того, фігурантами у справі про події в Одесі є двоє громадян РФ Євген Мефьодов і Максим Сакауов.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.