Одеські сепаратисти, яких обміняли на Солошенка й Афанасьєва, були завербовані РФ - Геращенко

Про це у кулуарах ВР заявив народний депутат від НФ Антон Геращенко, передає 112 Україна.

"Так, це громадяни України. Але справа в тому, що це були російські агенти, які були давно завербовані, і багато років працювали на РФ. Я також хочу нагадати нашим телеглядачам, що такий персонаж, як Павло Губарєв, він понад 10 років був завербований російськими спецслужбами. Він називається "сплячим агентом", якому дали команду взимку 2014 року виконувати завдання РФ по дестабілізації ситуації в Україні. І такі "сплячі агенти" є ще в Україні, і поступово ми їх будемо виявляти і притягувати до відповідальності", - заявив він.

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Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін може діяти таким шляхом, як провести обмін деяких заручників, щоб "задобрити світову спільноту".

"Завдання Путіна – зняти санкції, і змусити світову спільноту й Україну визнати факт анексії Криму. Але цього не буде. Для того, щоб задобрити світову спільноту, Путін може діяти таким шляхом, як провести обмін деяких наших заручників. Однак ми повинні стояти на своєму, і вимагати від Росії повного повернення українських територій, як Донбасу, так і Криму", - додав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні незаконно засуджених в РФ українців Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва обміняли на двох журналістів з Одеси - Олену Гліщинську і Діденка, затриманих минулого року за підозрою у сепаратизмі.

За даними ЗМІ, Діденко - головний редактор сайту "Инфоцентр", що належить сепаратисту Антону Давидченку. Під час арешту Діденко намагався втекти від співробітників СБУ, вистрибнув з 3-го поверху і отримав кілька переломів. Його засуджено до трьох років обмеження волі.

Директор телекомпанії "Новая волна" Гліщинська (Романова) була заарештована СБУ у квітні 2015 року. 1,5 місяці тому в СІЗО у неї народився син. Також у неї є ще двоє неповнолітніх дітей.