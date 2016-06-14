Путін помилував незаконно засуджених у РФ Солошенка та Афанасьєва

Про це повідомили у прес-службі Кремля.

"Президент своїм указом помилував Геннадія Афанасьєва, засудженого 17 грудня 2014 року Московським міським судом, звільнивши його від подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі", - йдеться у документі.

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Іншим указом глава РФ помилував Юрія Солошенка, засудженого 14 жовтня 2015 року Мосміськсудом.

Зазначається, що обидва укази набирають чинності з дня підписання, 14 червня.

Як повідомляв УНІАН, Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

Сьогодні близько 15.00 український літак з Солошенком і Афанасьєвим на борту вилетів з підмосковного аеропорту «Внуково-2» в Україну.

Також сьогодні літак Ан-148 авіакомпанії «Россия» здійснив посадку у вантажному аеропорту «Антонов» у Гостомелі. Раніше цей Ан-148 забирав засуджених в Україні російських спецпризначенців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, яких обміняли на українську льотчицю Надію Савченко.

Радник голови СБУ Юрій Тандит заявив, що Афанасьєва і Солошенка обміняли на двох громадян Росії, які мають стосунок до «одеських подій».