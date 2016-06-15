Парубій закликав "Опоблок" не провокувати протистояння у сесійній залі ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту після того, як виникла сутичка між депутатами внаслідок виступів представників "Опоблоку".

Спікер зазначив, що тим депутатам, які хочуть захищати інтереси Росії, необхідно балотуватися в російську Держдуму, а в українському парламенті потрібно захищати інтереси України, а "не інтереси держави-окупанта".

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"Тому я дуже вас прошу - у своїх висловлюваннях ви поважайте депутатів, які є в залі, і поважайте Україну. Не провокуйте протистояння в залі, бо дуже передбачуваний наслідок таких протистоянь", - наголосив Парубій.

Перед цим у ВР було кілька виступів, зокрема і народного депутата від "Опоблоку" Нестора Шуфрича, який звинуватив президента України Петра Порошенка та Українську державу у невиконанні Мінських домовленостей.