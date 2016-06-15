Парасюк в Раді влаштував бійку з "Опоблоком" (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, Колєсніков, зокрема, говорив, що фракція “Самопоміч” начебто вже два роки в парламенті повчає інших. Він звернувся до них, аби вони допомогли Садовому, який також є лідером партії «Самопоміч» розібратися з ситуацією зі сміттям у Львові.

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Крім того, депутат від «Опоблоку» нагадав про акцію протесту львів'ян у зв'язку з цією ситуацією.

Колесніков також заявляв про необхідність відставки Садового.

Після цього до Колєснікова підбіг позафракційний депутат Володимир Парасюк. Водночас депутати від «Опоблоку» відгородили Колєснікова. Однак після цього все одно сталася колотнеча між депутатами від “Опозиційного блоку” та кількома іншими депутатами з різних фракцій.

Зазначимо, це вже не перший інцидент за участю нардепа Парасюка. У листопаді минулого року він прямо на засіданні антикорупційного комітету вдарив ногою представника СБУ Василя Пісного.