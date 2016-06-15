У НАТО заявили, що Україна стане членом Альянсу, коли буде до цього готова

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Києві.

«Як НАТО ми можемо сказати, що Бухарестський саміт та рішення, яке було прийняте на цьому саміті, залишається в силі – Україна та Грузія колись стануть членами НАТО, якщо це буде бажанням України та якщо Україна буде готова. Отже це залишається в силі», - заявила Немилівська.

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«А те, як і коли, і чи взагалі Україна це собі вирішить, – це все було озвучено президентом Порошенком, що це фактично буде прийматися шляхом референдуму», - сказала Немилівська.

Своєю чергою, посол Литви в Україні Марюс Януконіс наголосив, що «українське керівництво поставило собі стратегічну мету - до 2020 року досягти стандартів НАТО у своїй системі оборони і модернізації Збройних сил. Ця мета залишається поки основним орієнтиром для України».

Як повідомляв УНІАН, на Бухарестському саміті НАТО у квітні 2008 року була прийнята декларація, у якій сказано, що Україна та Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу. Водночас у документі не зазначено якихось термінів.