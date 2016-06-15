Міноборони підписало угоду з Агенцією НАТО щодо підтримки ЗСУ

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

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Повідомляється, що в церемонії підписання угоди між Міноборони України та Агенцією НАТО з підтримання та постачання про встановлення відносин у сфері купівлі-продажу на підтримку Збройних Сил України взяв участь міністр оборони України Степан Полторак.

Від Агенції НАТО угоду підписав в.о. генерального менеджера пан Ті Хоффман. Угоду від української сторони підписав в.о. голови місії Україна-НАТО Єгор Божок.