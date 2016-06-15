Парасюк пояснив, чому влаштував бійку у Раді з "Опоблоком" (відео)

Він заявив, що його обурили слова Колеснікова про вибори у Кривому Розі, передає ZAXID.NET.

"Коли Садовий брехав – коли приїжджав у Кривий Ріг і закликав переобрати мера, засуджував поліцію, яка намагалась не допустити погромів і організував у фойє міськради так звану "Народну варту" з місцевих бандитів, чи зараз, коли він загородився стіною поліції від львів’ян, які прийшли подивитись йому в очі", - заявив Колесніков на засіданні Верховної Ради у середу, 15 червня.

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"Він почав коментувати ситуацію у Кривому Розі, назвав людей, які там були, бандитами. Він мав на увазі мене і моїх побратимів, які воювали", - пояснив Парасюк.

"Я не терпітиму, щоб якась московська зараза принижувала мене і моїх побратимів. Потім він почав говорити за Львів. На мою думку, він взагалі не має морального права говорити про Західну Україну, - додав Парасюк. - Ви подивіться як вони розійшлись, вони вже не контролюють, що говорять. Вони скоро про Майдан будуть так говорити".

Він також розповів, що майже не постраждав у бійці – хтось з опонентів лише подряпав годинником йому обличчя.

"Я живий. Ніхто мене не побив. Це неправда", - заявив Парасюк.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня у сесійній залі Верховної Ради сталася сутичка через виступ народного депутата з "Опозиційного блоку" Дмитра Колеснікова з критикою на адресу мера Львова Андрія Садового та фракції "Самопоміч".