Депутату Онищенку "світить" до 12 років тюрми – НАБУ
16:13, 15 червня 2016Політика
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Народному депутату від групи "Воля народу" Олександру Онищенку загрожує до 12 років позбавлення волі.
Онищенко може потрапити за ґрати / УНІАН
Про це заявив глава НАБУ Артем Ситник, повідомляє прес-служба відомства на свої сторінці у Twitter.
"Статті, які інкримінуються Онищенку, передбачають покарання від 7 до 12 років ув'язнення", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, НАБУ у середу, 15 червня, передало до Генеральної прокуратури України подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Онищенка.
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