Депутату Онищенку "світить" до 12 років тюрми – НАБУ

Про це заявив глава НАБУ Артем Ситник, повідомляє прес-служба відомства на свої сторінці у Twitter.

"Статті, які інкримінуються Онищенку, передбачають покарання від 7 до 12 років ув'язнення", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, НАБУ у середу, 15 червня, передало до Генеральної прокуратури України подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Онищенка.