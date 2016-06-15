Єврокомісія рекомендувала не визнавати видані в окупованому Криму паспорти

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час парламентських слухань на тему «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи і спроби» сказав заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов.

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«10 червня Європейська комісія направила всім державам-членам рекомендацію про невизнання міжнародних паспортів і внутрішніх паспортів, виданих на території Криму після окупації. І, відповідно, про неможливість отримання віз на ці паспорти», - сказав Пєтухов.

Він додав, що, на думку Єврокомісії, єдиними легітимними документами, які паспортизують або ідентифікують громадян України в Криму, є українські документи. «І вона рекомендує дотримуватися цієї позиції», - сказав Пєтухов.