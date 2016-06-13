Євростат підрахував, скільки українців отримали громадянство ЄС у 2014-му (інфографіка)

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Європейське статистичне відомство.

Так, у 2014 році громадянство ЄС отримали 92,7 тис. марокканців. Далі йдуть албанці (41 тис.), турки (37,5 тис.).

Кількість українців, які в 2014 році отримали громадянство ЄС, становить 17,5 тисяч. За цим показником Україна посіла 15 місце.

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Найбільше українців отримали громадянство Німеччини (20,2%), ще 18,9% стали громадянами Португалії, 11,7% - Чехії, 10% - Польщі.

Як зазначили в ГО "Європа без бар’єрів", такі дані - "це ще одне свідчення відсутності міграційної загрози для ЄС" з боку України.