Геращенко: Ключовими у переговорах у Мінську були питання безпеки

Про це повідомила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Ключовим питанням всіх груп була безпека. Україна вимагає припинити обстріли, дотримуватися режиму тиші, створити зону особливої безпеки поблизу КПВВ», - заявила вона.

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«Це неприпустимо - зростання обстрілів, кількості загиблих і поранених. Без режиму тиші неможливо просуватися у вирішенні всіх інших питань», - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що з початку року бойовики 7 тис. разів порушили режим тиші, бойові втрати становлять 623 українських військовослужбовців.

Сьогодні у Мінську триває засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі та проходить зустріч зовнішньополітичних радників глав держав «нормандської четвірки».