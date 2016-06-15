У Міноборони озвучили масштаби бойових втрат серед українських військових з початку року

На цьому сьогодні у штаб-квартирі НАТО наголосив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час спілкування з представниками ЗМІ, повідомляє прес-служба оборонного відомства.

"Обстановка на сході країни має тенденцію до загострення. У цьому році ворог майже 7 тис. разів порушував режим тиші. Противник застосовує заборонене озброєння - артилерійські та реактивні системи залпового вогню", - сказав Полторак.

Читайте такожНа Донбасі з початку АТО загинув 2491 військовослужбовець - Міноборони

"Через український східний кордон Росія перекидає найманців, постачає озброєння та військову техніку, боєприпаси та паливно-мастильні матеріали", - зауважив міністр.

"Війна продовжує забирати життя найкращих синів українського народу. У цьому році наші бойові втрати склали 623 українських військовослужбовці. Таким є справжнє обличчя російської політики щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі", - наголосив він.

Раніше секретар РНБО Турчинов, коментуючи ситуацію на Донбасі, заявив, що Росія влаштувала "чорний травень". "Травень став для нас "чорним", бо ми протягом місяця зазнали найбільших втрат за останній рік. Ми дуже багато героїв втратили, багато поранених", - сказав він.